ونظام بريتون وودز هو اتفاقية أبرمت بعد الحرب العالمية الثانية في بريتون وودز بالولايات المتحدة بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي.

وفي كلمة خلال مؤتمر صحفي في هيروشيما باليابان حيث عُقدت قمة مجموعة السبع، قال غوتيريش إن مجلس الأمن ونظام بريتون وودز يعكسان موازين القوة في عام 1945 ويحتاجان إلى تحديث.

وقال "الهيكل المالي العالمي عفا عليه الزمن ومختل وغير عادل... وفشل في أداء وظيفته الأساسية كشبكة أمان عالمية في مواجهة الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا".

وتحدث غوتيريش أيضا عن كيف أنه شعر في قمة مجموعة السبع بتزايد إدراك الدول النامية أنه لا يجري فعل ما يكفي لإصلاح المؤسسات التي عفا عليها الزمن أو "للقضاء على إحباطات" بلدان نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي في يناير إن اقتصاد الهند سينمو بأكثر من ستة بالمئة هذا العام والعام المقبل.

وذكر بيير أوليفييه جورينشا كبير الاقتصاديين ومدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي في حينه إن الصين والهند سيشكلان معا نحو 50 بالمئة من النمو العالمي في 2023.

وتقلصت القوة الاقتصادية لدول مجموعة السبع الغنية على مدى الثلاثين عاما الماضية، لتشكل 29.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2023 مقارنة مع 50.7 بالمئة في 1980، بحسب صندوق النقد الدولي.

وقال غوتيريش "سنرى أثر المباحثات التي أجريناها هنا في هيروشيما... فقد استطاعت دول مجموعة السبع أن تتناقش مع بعض أهم الاقتصادات الناشئة في العالم".

وحرصت اليابان الدولة المستضيفة لقمة مجموعة السبع على دعوة قادة بلدان من نصف الكرة الأرضية الجنوبي إلى المحادثات في هيروشيما. وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو من بين المدعوين.