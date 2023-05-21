وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية، الأحد، إن الطاقة الإنتاجية للمحطة الأولى "الرس 2" تبلغ 2,000 ميغاوات، والثانية "سعد2" تبلغ 1,125 ميغاوات، والثالثة "الكهفة" تبلغ 1,425 ميغاوات.

وأشار البيان إلى أن توقيع الاتفاقيات مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، تم مع شركات المشروع ممثلة في شركة نوار للطاقة المتجددة، وشركة سعد الثانية للطاقة المتجددة، وشركة إشعاع للطاقة المتجددة.

وبحسب البيان فإن شركات المشروعات الثلاثة مملوكة لشركتي أكوا باور، و شركة المياه والكهرباء القابضة"بديل" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والتي تبلغ مساهمتها 49.9 بالمئة في كل شركة من الشركات الثلاث.

ومن المتوقع أن تسهم المشروعات الثلاثة في تزويد نحو 750 ألف وحدة سكنية تقريبا بالطاقة الكهربائية المتجددة سنويا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

يذكر أن أكوا باور تأسس عام 2004 وتعمل كمطور ومستثمر ومشغل لمحطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه. ويملك الصندوق السيادي السعودي حوالي 45 بالمئة من أسهمها التي أدرجت في البورصة في أكتوبر 2021.

وبحسب البيان، فإنه قد تم إعلان ترسية العقد الخاص بالمحطات الثلاث على أكوا باور وتوقيعه اليوم الأحد، والذي يشمل "تطوير وتمويل وبناء وتشغيل ثلاث محطات طاقة شمسية".

وتبلغ مدة العقد 35 عاما لكل اتفاقية. وقالت الشركة إن الأثر المالي لهذه المشروعات سيتضح بعد التشغيل التجاري المتوقع في النصف الأول من 2026.

وتعمل المملكة على خطة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصل إلى 50 بالمئة بحلول 2023.