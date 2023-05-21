وبناء على سعر الطرح فإن الشركة تستهدف جمع 288 مليون ريال (78 مليون دولار) من طرح 30 بالمئة من أسهمها القائمة بسوق الأسهم السعودية.

وقالت شركة الجزيرة للأسواق المالية، بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التنغطية في الطرح العام الأولي لشركة "الموارد" إن مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الأحد 28 مايو، وتستمر حتى الثلاثاء 30 مايو.

وتمثل شريحة المؤسسات 90 بالمئة من الأسهم المطروحة البالغ عددها 4.5 مليون سهم، بينما تصل حصة الأفراد إلى 10 بالمئة، حيث جرى تخصيص 450 ألف سهم عادي لاكتتاب الأفراد كحد أقصى.

وتترقب السوق السعودية موجة طروحات أولية قوية في الربع الثاني، حيث يشهد طرح أكثر من شركة بخلاف "الموارد"، ومنها "مرنة" "جمجوم فارما" و"المطاحن الأولى" في السوق الرئيسية، بالإضافة إلى شركة "تام" في سوق "نمو".