وذكر تقرير لوكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة أن الشركة تختبر المشروع في الوقت الحالي مع عدد من المشاهير والمؤثرين، كما أنها أتاحته بشكل غير معلن لعدد مختار من المبدعين منذ شهور.

وبحسب التسريبات، فإن التطبيق الجديد سيكون منفصلا عن "إنستغرام" ولكنه سيسمح للأشخاص بربط الحسابات.

وقد تكشف "إنستغرام" عن التطبيق الجديد في وقت أقربه شهر يونيو، بحسب ما قالته ليا هابرمان، التي تعمل بتدريس التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين بجامعة كاليفورينا، والتي نشرت لقطة شاشة لوصف مبكر للتطبيق.

قد يكون التطبيق مشابها للتطبيقات الأخرى المنافسة لـ"تويتر"، مثل "ماستودون" (Matsodon)، حسب لقطة الشاشة اللي نشرتها هابرمان.

ومنذ استحواذ إيلون ماسك على تويتر والفوضى التي أثرتها الصفقة فإن بعض المستخدمين اندفعوا للبحث عن بدائل، ما خلق فرصة في السوق.

وكان ماسك كشف هذا الشهر عن تخليه عن منصب الرئيس التنفيذي لمنصة تويتر، وأعلن عن اختيار ليندا ياكارينو لتولى هذا المنصب.