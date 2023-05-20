وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 75.58 دولار للبرميل عند التسوية، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 71.69 دولار.

وأغلق عقد الخام الأميركي تسليم مايو الذي من المقرر أن ينتهي تداوله يوم الاثنين منخفضا 31 سنتا، تعادل 0.4 بالمئة، عند 71.55 دولار للبرميل.

ورغم ذلك سجل خاما القياس أول مكاسب أسبوعية لهما منذ شهر حيث زاد الخامان حوالي اثنين بالمئة.

والوقت محدود أمام بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف الاقتراض الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار وإلا فستواجه الحكومة تخلفا كارثيا عن السداد. وحذرت وزارة الخزانة من احتمال ألا تتمكن الحكومة من سداد التزاماتها بحلول أول يونيو.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن التوصل لاتفاق لا يزال ممكنا.

ويسود قلق في الأسواق أيضا بسبب تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي قال فيها إن التضخم لا يزال "أعلى كثيرا" من المستوى الذي يستهدفه البنك. وأضاف أنه لم يجر اتخاذ أي قرار بعد بشأن الخطوة المقبلة فيما يخص أسعار الفائدة.

وقال روبرت ياوجر المحلل لدى ميزوهو "لا يبدو أنهم سيتوصلون لاتفاق بشأن سقف الدين اليوم... احتمال زيادة الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو يتزايد كل يوم".

وهبطت الأسهم الأميركية وعوائد سندات الخزانة والدولار عقب انتشار أنباء توقف محادثات رفع سقف الدين وتصريحات باول.