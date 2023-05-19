وأغلق المؤشر داكس، الذي يضم أسهم أكبر 40 شركة في ألمانيا، مرتفعا 0.7 بالمئة بعدما بلغ مستوى 16331.94 نقطة في وقت سابق من اليوم.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة عند الإغلاق مسجلا أعلى مستوى في أكثر من عام، وتصدرت أسهم المؤسسات المالية الرابحين.

وكانت المحادثات بشأن رفع سقف الدين الأميركي تمضي قدما فيما يبدو، إذ قال المفاوضون الديمقراطيون إنهم حققوا "تقدما مطردا" تجاه التوصل لاتفاق لتفادي تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها.

لكن كبير المفاوضين الجمهوريين قال في وقت لاحق إن المحادثات توقفت مؤقتا، وقال البيت الأبيض إن التوصل لاتفاق لا يزال ممكنا.