وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1964.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 1110 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض لأدنى مستوى له منذ بداية أبريل أمس الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1967.80 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة خلال اليوم مما جعل الذهب في متناول حائزي العملات الأخرى، لكن المؤشر يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

ويتجه الذهب لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ أوائل فبراير وانخفض بنحو 2.3 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وذكر مسؤول بالبيت الأبيض أن مفاوضين من الحزب الديمقراطي قالوا للرئيس جو بايدن اليوم الجمعة إنهم يحرزون "تقدما مطردا" في المحادثات مع الجمهوريين بهدف تجنيب الولايات المتحدة أزمة تخلف عن سداد الديون.

وارتفع الذهب إلى 2072.19 دولار في وقت سابق هذا الشهر، بأقل بضعة سنتات عن أعلى مستوى سجله على الإطلاق عند 2072.49 دولار، لكنه انخفض منذ ذلك الحين حوالي خمسة بالمئة بعدما أظهرت بيانات انكماشا في سوق العمالة واستمرار ارتفاع التضخم.

وقال وانج تاو المحلل الفني برويترز إن أسعار الذهب قد تنخفض أكثر إلى نطاق يتراوح بين 1938 و1947 دولارا للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.60 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1065.34 دولار. وزاد البلاديوم أربعة بالمئة إلى 1511.40دولار.