وقال وكيل إيلون ماسك، المحامي أليكس سبيرو، في رسالة وجهها الخميس إلى رئيس "مايكروسوفت"، ساتيا ناديلا، واطلعت وكالة فرانس برس على مضمونها، "يبدو أن "مايكروسوفت" استخدمت واجهة برمجة تطبيقات "تويتر" لأغراض غير مصرح بها".

وأكّدت الشركة أن "مايكروسوفت" استخدمت بيانات أكثر مما كان مسموحاً لها، وزودت جهات حكومية بعض هذه البيانات من دون إذن.

كذلك أشارت المنصة التي اشتراها رئيس شركة "تسلا" في أكتوبر إلى أن "مايكروسوفت"، "رفضت حتى دفع سعر مخفض للاستمرار في الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات "تويتر" ومحتواها".

وتتيح واجهات برمجة التطبيقات لشركات أخرى مثل "مايكروسوفت"، تطوير أدوات لمنتجاتها الخاصة، مثل برامج الإعلانات المتسللة، والتطبيقات السحابية.

واشارت الرسالة أن "برامج "مايكروسوفت" تمكنت رغم القيود من الوصول إلى واجهات برمجة تطبيقات "تويتر" أكثر من 780 مليون مرة واسترجعت أكثر من 26 مليار تغريدة خلال عام 2022".

وأكدت "مايكروسوفت" أنها تلقت مراجعات من وكلاء المنصة في شأن "استخدامها السابق لواجهات برمجة تطبيقات تويتر المجانية".

وقال ناطق باسم الشركة في بيان "سنراجع هذه الأسئلة ونرد بشكل مناسب"، مؤكداً التطلع إلى "مواصلة الشراكة الطويلة الأمد" مع "تويتر".

وأعلنت شبكة "تويتر" في مارس، في إطار سعيها إلى تعزيز وضعها المالي، أن على المطورين دفع المزيد لقاء خدماتها وبياناتها.

واتهم ماسك الشهر الماضي، "مايكروسوفت" بأنها "تدرّب بطريقة غير شرعية" تقنياتها القائمة على الذكاء الاصطناعي بواسطة بياناتات "تويتر".

وكتب في تغريدة "لقد حان وقت المحاكمة".