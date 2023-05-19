ولتحليل تحركات السوق ودوافعه الحالية، قال يب يون رونج، خبير الأسواق "في آي.جي"، "أعتقد أن الأسواق تستبعد مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون، وهو ما يترجم إلى زيادة إقبال المستثمرين على المخاطرة".

وجدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، الأسبوع الجاري عزمهما التوصل إلى اتفاق قريبا لرفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار، واتفقا على إجراء محادثات بحلول يوم الأحد.

ولا تزال المعنويات متباينة إذ يوازن المستثمرون بين التفاؤل بشأن تحاشي الولايات المتحدة أزمة تخلف عن سداد ديونها، وبين بيانات التضخم التي قد تنذر بأن البنوك المركزية في العالم سترفع أسعار الفائدة.

فحسب البيانات الأخيرة، يرى المحللون أن التضخم في الولايات المتحدة لا ينخفض بالسرعة الكافية، التي تسمح للفيدرالي الأميركي، بوقف تحركاته لرفع أسعار الفائدة، وهو ما أظهرته تصريحات اثنين من صناع السياسات الاتحاديين.

لكن وبالرغم من أن هناك المزيد من الوقت حتى موعد القرار المقبل، لكن الأسواق لازالت تتوقع بنسبة 62.2 بالمئة على مؤشر CME FedWatch أن الفيدرالي سيثبت الفائدة في قراره المقبل.

تحركات الأسعار

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أو واحدا بالمئة، إلى 76.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0650 بتوقيت غرينتش، كما ارتفع خام نايمكس الأميركي 62 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 72.48 دولار.