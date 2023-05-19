وقال إيليا سبيفاك رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستيلايف إن الأسواق تتوقع نهاية إيجابية لمحادثات سقف الدين الحكومي الأميركي إذ تتحدث التصريحات الجديدة عن إحراز تقدم "ومع ارتفاع عائدات سندات الخزانة والدولار في نفس الوقت يتراجع الذهب".

وانخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف خلال اليوم، لكنه حام قرب أعلى مستوى في شهرين، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين الأجانب.

وقال اثنان من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يبدو أن التضخم في الولايات المتحدة ينخفض بالسرعة الكافية التي تسمح للبنك المركزي الأميركي بتعليق رفع أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الفيدرالي جيروم باول في فعالية في وقت لاحق من اليوم، وسيبحث المتعاملون عن أي دلائل تشير إلى مسار السياسة النقدية.

التغير في الأسعار

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1963.39 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0418 بتوقيت غرينتش، لكنه اتجه صوب انخفاض أسبوعي بنسبة 2.4 بالمئة، هو الأكبر منذ أوائل فبراير.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1964.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.64 دولار للأونصة. وصعد سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1052.43 دولار. وزاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1474.63 دولار للأونصة، بحسب بيانات "رويترز".