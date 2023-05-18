وقال سوناك الذي يزور طوكيو قبل عقد قمة قادة دول مجموعة السبع في هيروشيما، إن الاستثمارات من قبل الشركات اليابانية بقيمة 17.7 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار) هي بمثابة "تصويت كبير على الثقة" بالاقتصاد البريطاني.

وتتضمن هذه الاستثمارات تمويلا مخططا بقيمة عشرة مليارات جنيه استرليني لمشاريع طاقة الرياح والهيدروجين من ماروبيني اليابانية، بحسب داونينغ ستريت.

وأكد سوناك أن هذه الاتفاقات تظهر ثمار ما بعد بريكست بعدما أصبحت بريطانيا أول اقتصاد غير إقليمي ينضم إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ.

ولكن ما زال خروج لندن من الاتحاد الاوروبي مشكلة كبرى للشركات.

وحذرت شركة "ستيلانتس" الاوروبية لصناعة السيارات من إمكان إغلاقها عددا من المصانع في بريطانيا في حال فشلت حكومة سوناك في تعديل قوانين التجارة المتعلقة ببريكست، لتسهيل توريد البطاريات للسيارات الكهربائية.

وانضم كل من فورد وجاغوار لاند روفر ومجموعة الضغط لصالح صناع السيارات "في دي ايه" إلى مطالبات بالحفاظ على الوصول المعفي من الإيرادات الجمركية رغم اقتراب الموعد النهائي المحدد بموجب اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكد سوناك للاعلام البريطاني في اليابان "هذا أمر أثاره مصنعو السيارات في كل انحاء أوروبا وليس فقط في بريطانيا، كمصدر قلق".

وتابع "نتيجة لذلك، نجري حوارا مع الاتحاد الأوروبي حول كيفية تبديد هذه المخاوف عندما يتعلق الأمر بتصنيع السيارات بشكل عام".