وكان معدل البطالة في الربع الثالث من العام الماضي قد سجل 7.4 بالمئة.

وانخفض عدد العاطلين عن العمل بالربع الأول من العام الجاري إلى مليونين و171 ألف شخص مقابل مليونين و185 ألف شخص خلال الربع السابق.

وبلغ عدد الذكور المتعطلين عن العمل بالربع الأول 1.1 مليون شخص، أما الإناث فبلغ عددهن مليون أنثى.

وارتفعت قوة العمل في مصر بنسبة 0.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 30.5 مليون شخص مقابل 30.3 مليون شخص في الربع الرابع من 2022.

ويرجع سبب ذلك الارتفاع الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 241 ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار 14 ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 227 ألف فرد.

وكانت نسبة معدل البطالة فى الحضر 10,3 بالمئة مقابل 4,7 بالمئة فى الريف خلال الربع الأول لعام 2023.

وتترقب الأسواق الخميس قرار المركزي المصري حول معدلات الفائدة، وكان استطلاع أجرته رويترز، الاثنين، قد أظهر أن من المتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بدون تغيير بعد تراجع طفيف في التضخم في أبريل وعقب رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مارس.