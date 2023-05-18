وقرابة الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش تم تداول العقود الآجلة للغاز الهولندي (تي تي اف) الذي يعد المرجع الأوروبي ب29,90 يورو لكل ميغاواط في الساعة بعيد وصوله إلى 29,85 يورو لكل ميغاواط في الساعة. ولم يسجل هذا السعر منذ يونيو 2021.

وبعد تراجعه إلى أدنى مستوياته في 23 شهرا، عاود الارتفاع مسجلا 30,25 يورو.

وقالت مجموعة إينرجي دنمارك "لا تزال إمدادات السوق وفيرة، ومستويات المخزونات فوق المعدل بكثير".

وتراجع سعر الغاز الأوروبي بأكثر من 60 بالمئة منذ مطلع العام.

وكان قد ارتفع إلى مستويات قياسية عند 345 يورو في مارس، بعد وقت قصير على حرب روسيا ضد أوكرانيا في فبراير العام الماضي.

ولا يزال السعر الذي يتراوح عند 30 يورو أكثر بمرتين عن سعر 15 يورو المسجل في 2020 عندما تسبب وباء كوفيد في إغلاق الاقتصاد العالمي وأضعف الطلب العالمي على الطاقة.