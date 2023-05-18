وذكرت الشركة في بيان اليوم أن إجمالي حجم الطرح سيتراوح بين 915.75 مليون ريال (244.2 مليون دولار)، و999 مليون ريال (266.4 مليون دولار)، لتتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بين حوالي 3.1 مليار ريال و3.3 مليار ريال (814 مليون دولار و888 مليون دولار).

وأضافت أنها ستحدد السعر النهائي للطرح لجميع الفئات المشاركة في الاكتتاب مع نهاية فترة بناء سجل الأوامر وسيتم الإعلان عنه يوم 31 مايو الجاري.

وكانت الشركة أعلنت أمس الأربعاء نيتها المضي قدما في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في البورصة السعودية.

وقالت المطاحن الأولى إنها ستطرح حوالي 16.65 مليار سهم من حصة المساهمين الحاليين، بما يمثل 30 بالمئة من إجمالي رأس مال الشركة.

ووفقا لبيان الشركة، يبدأ الطرح اليوم الخميس ويستمر حتى السابع من يونيو وسيجري تحديد موعد للإدراج في تاريخ لاحق.

ولدى الشركة حصة تمثل 33.8 بالمئة من السوق وتقوم بتوزيع منتجاتها في أنحاء المملكة، ولها وجود بارز في أربع مناطق رئيسية هي مكة والقصيم وتبوك والمنطقة الشرقية.

وكانت هذه الشركة هي الأولى التي تخضع لعملية خصخصة بين عدة شركات مطاحن في المملكة، وبيعت لكونسورتيوم الرحى الصافي مقابل 540 مليون دولار في عام 2020.

وقال مصدر مطلع آنذاك إن الكونسورتيوم تقوده مجموعة المطلق السعودية وضم أيضا شركات الصافي وأبو نيان التجارية وعيسى الغرير للاستثمار، ومقرها الإمارات، وكان بنك الاستثمار كاناكورد جينيتي مستشارا ماليا، بحسب رويترز.

وجمعت شركات من الشرق الأوسط نحو 21.9 مليار دولار من خلال الاكتتابات العامة الأولية في 2022، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الأموال التي جمعت في المنطقة الأوسع، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفقا لبيانات من ديلوجيك.