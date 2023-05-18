فقد أظهرت بيانات وزارة العمل، الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة لأول مرة، تراجعت 22 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 242 ألفا في الأسبوع المنتهي في 13 مايو، مقارنة بتوقعات أن يبلغ عدد الطلبات 254 ألف طلب.

وانخفضت الطلبات أيضا عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام عند 264 ألف طلب في الأسبوع السابق.

وفي الوقت نفسه، انخفض المتوسط المتحرك لمدة أربعة أسابيع، والذي يهدف إلى حساب التقلبات في العدد الأسبوعي، بشكل طفيف إلى 244 ألف و250 طلب.

المحللون قالو إن بقاء المطالبات في حدود 270 ألف إلى 300 ألف، يمكن أن يكون علامة على ضعف سوق العمل، وهو أمر كان يتابعه الفيدرالي الأميركي في حملته الأخيرة لرفع أسعار الفائدة التي تهدف إلى كبح التضخم.

ورفع الفيدرالي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في أحدث اجتماع للسياسة النقدية، لكن لا تزال هناك توقعات بأن البنك المركزي الأميركي قد يثبت أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في يونيو، فمؤشر CME FedWatch أشار إلى أن الأسواق أصبحت تتوقع بنسبة 65 بالمئة تثبيت أسعار الفائدة.