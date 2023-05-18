وقبل هذه العملية كانت مجموعة بيت التمويل الكويتي تمتلك من خلال البنك الأهلي المتحد البحريني، الذي استحوذت عليه العام الماضي، 67.33 بالمئة من البنك الأهلي المتحد الكويتي، بينما تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 12.5 بالمئة بشكل مباشر وغير مباشر.

وقال بيتك في بيان للبورصة الكويتية الخميس، إن النسبة التي أضيفت لملكيته في البنك الأهلي المتحد - الكويت تبلغ 456.7 مليون سهم وتمثل 18.258 بالمئة من رأس المال المصدر والمدفوع.

وأوضح البيان أن هذه النسبة أضيفت لملكية المجموعة ليرتفع الإجمالي إلى 2.141 مليار سهم تمثل 85.59 بالمئة من رأس المال المصدر والمدفوع للبنك الأهلي المتحد - الكويت، قبل استبعاد أسهم الخزينة، و95.064 بالمئة بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وكانت الأرباح الصافية لبيت التمويل الكويتي "بيتك" قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 133 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 162.1 مليون دينار (529.05 مليون دولار).

وكان "بيتك" قد حقق أرباحا بقيمة 69.5 مليون دينار قبل (نحو 229 مليون دولار) في الربع الأول من العام الماضي.

وعن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ارتفعت الأرباح الصافية لـ "بيتك" بنسبة 47 بالمئة لتبلغ حوالي 358 مليون دينار (نحو مليار دولار) مقارنة مع 243.4 مليون دينار (نحو 737.5 مليون دولار) في عام 2021.