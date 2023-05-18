وأضافت الشركة أن المشروع سيبدأ الإنتاج في غضون 42 شهرا ومقره في مدينة أرزيو في غرب الجزائر.

وستقوم شركة بتروفاك وشريكتها الصينية، شركة الصين هوانكيو للمقاولات والهندسة "إتش.كيو.سي" بإنشاء وحدتي معالجة متكاملتين رئيسيتين لإنتاج البولي بروبلين.

وتقدر قيمة حصة بتروفاك في العقد بأكثر من 1 مليار دولار.

وقال طارق كواش ، الرئيس التنفيذي لشركة بتروفاك، "تعد الجزائر سوقا أساسية لشركة بتروفاك، ونحن ملتزمون بدعم تسليم البنية التحتية الحيوية على المدى الطويل، حيث تلعب البلاد دورا متزايد الأهمية كمنتج رئيسي للطاقة وتنتقل إلى مشاريع البتروكيماويات الكبرى".

وتعمل شركة بتروفاك في الجزائر منذ عام 1997.

ويأتي هذا العقد وسط تحديات تواجه شركة بتروفاك خلال عام 2022، حيث أدت مشكلات تتعلق بقسم الهندسة والبناء إلى خسارة صافية قدرها 310 ملايين دولار في عام 2022.

وبالعودة لشركة سوناطراك، كانت الشركة قد وقعت خلال الأسبوع الجاري، عقدا مع شركة "وانهوا كيميكال" الصينية لإمداد مجمع وانهوا للبتروكيماويات بالصين بغاز البترول المسال.

وتسعى الجزائر إلى رفع إنتاجها من النفط والغاز للاستفادة من ارتفاع الطلب العالمي في أعقاب الحرب في أوكرانيا، وتطمح إلى مضاعفة إنتاجها من الغاز الموجه للتصدير خلال عام 2023 إلى 100 مليار متر مكعب.