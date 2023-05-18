كما ارتفع التضخم الأساسي - التضخم مستثنى منه أسعار الأغذية والمشروبات - بنسبة 2.92 بالمئة في أبريل على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري تباطأ التضخم بشكل ملحوظ إلى 0.16 بالمئة في إبريل، مقارنة بـ 0.7 بالمئة في مارس.

وقالت الإدارة المركزية للإحصاء، إن الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات ارتفع في أبريل بنسبة 7.68 بالمئة على أساس سنوي.

وأوضحت الإدارة أن مؤشر الأرقام القياسية لمجموعة الملبوسات ارتفع بنسبة 6.32 بالمئة كما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات المسكن بنسبة 2.55 بالمئة.

وذكرت أن مؤشر أسعار مجموعة الصحة ارتفع بنسبة 2.54 بالمئة في حين شهدت أسعار مجموعة النقل ارتفاعا بنسبة 3.07 بالمئة في أبريل على أساس سنوي.

وشهدت مجموعة المطاعم والفنادق ارتفاع على أساس سنوي في أبريل بنسبة 3.49 بالمئة كما ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة 3.85 بالمئة.

وكان معدل التضخم السنوي في الكويت قد سجل نحو 4 بالمئة خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2022، مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.