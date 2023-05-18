وقال إدوارد مير، محلل المعادن في شركة ماركس للخدمات المالية، إن الذهب قد يظل في نطاق يتراوح من 1965 إلى 2020 دولارا خلال الأسبوعين المقبلين، لكن الاتجاه العام يظل ضعيفا إلى حد ما، إذ من المرجح أيضا أن يؤدي التفاؤل المتزايد تجاه أزمة سقف الدين إلى زيادة الضغط على السبائك.

وأضاف أن العديد من أرقام الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة جاءت أقوى مما كان متوقعا وهذا يؤدي إلى تصورات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لن يتوقف على الأرجح عن رفع أسعار الفائدة في يونيو.

وتابع أن شبح ارتفاع أسعار الفائدة ينذر بانعكاس سلبي على الذهب.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن وكيفن مكارثي رئيس مجلس النواب المنتمي للحزب الجمهوري الأربعاء عزمهما التوصل إلى اتفاق قريبا لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب تخلف كارثي عن السداد.

التغير في الأسعار

ظلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير عند 1979.76 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0445 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 بالمئة إلى 1982.60 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

وحام مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في سبعة أسابيع في جلسة التداول السابقة مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.63 دولار للأونصة، وانخفض سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1065.08 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1488.21 دولار للأونصة.