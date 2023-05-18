وقالت في بيان لسوق الأسهم السعودية "تداول" الأربعاء إن الطرح من المتوقع أن يشمل بيع أسهم قائمة وينتج عنه تداول حر لنسبة 30 بالمئة من أسهم الشركة، نحو 16.65 مليون سهم عادي

ومن المقرر الإعلان عن النطاق السعري لسهم الشركة يوم 18 مايو الجاري، على أن يُعلن السعر النهائي يوم 31 مايو.

يأتي هذا وسط زيادة في نشاط عمليات الإدراج بالسوقين الرئيسية والموازية بالبورصة السعودية منذ العام الماضي.

ولدى الشركة حصة تمثل 33.8 بالمئة من السوق وتقوم بتوزيع منتجاتها في أنحاء المملكة، ولها وجود في أربع مناطق رئيسية هي مكة والقصيم وتبوك والمنطقة الشرقية، ولديها قدرة طحن للقمح تبلغ 4200 طن يوميا.

وكانت هذه الشركة هي الأولى التي تخضع لعملية خصخصة بين مطاحن الدقيق في المملكة، إذ بيعت لكونسورتيوم مقابل 540 مليون دولار في عام 2020.

وجمعت شركات من الشرق الأوسط نحو 21.9 مليار دولار من خلال الاكتتابات العامة الأولية في 2022، وهو ما يمثل أكثر من نصف الإجمالي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفقا لبيانات من ديلوجيك.

يذكر أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 197 مليون ريال سعودي (نحو 52.5 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022.