جاءت تصريحات تشان جيان هوا، ضمن فعاليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لحوار الطاقة بين أوبك والصين، والذي عقد في العاصمة الصينية بكين، أمس الثلاثاء، بمشاركة الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص.

وقال مدير إدارة الطاقة الوطنية الصينية، إنه منذ إنشاء آلية الحوار بين الصين وأوبك في عام 2005، تم الحفاظ على التواصل بشأن السياسات عبر الحوار بينهما، وإن الطرفين حققا نتائج إيجابية في المساعدة المشتركة في الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية، وكذلك فيما يتعلق بتعزيز وتوسيع تجارة النفط بين الصين والدول الأعضاء في أوبك.

من جانبه قال الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، إن "منظمة أوبك تولي أهمية كبيرة لشراكتها في الحوار مع الصين وهي عازمة على تعزيزها وتقويتها".

وأشار إلى أن "الطرفين أقاما إطارا عمليا ومتوازنا للتعاون وأقاما تبادلا مستمرا لوجهات النظر على جميع المستويات بشأن قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك".

وفي نفس السياق، قال السفير لي سونغ، الممثل الدائم لجمهورية الصين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، في كلمة افتتاحية عبر الفيديو، إنه "يعرب عن تقديره الكبير للتعاون المستقر والتواصل طويل الأمد بين أوبك والصين، مما يسهم بشكل إيجابي في الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة".

وأضاف أن المرحلة الجديدة من التنمية في الصين ستفتح الفرص لأوبك والدول الأعضاء فيها من حيث الوصول إلى الأسواق وانتقال الطاقة والازدهار المشترك.

كما تعهد السفير لي سونغ بأن تواصل البعثة الدائمة للصين في فيينا العمل كجسر حيوي في تسهيل التعاون بين الطرفين.

ومن المقرر عقد الاجتماع السابع رفيع المستوى لحوار الطاقة بين أوبك والصين في وقت مناسب في عام 2024، بحسب البيان.