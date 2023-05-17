وأغلق المؤشر ستوكس600 الأوروبي منخفضا 0.2 بالمئة وكانت أسهم شركات الأغذية والمشروبات والمرافق والعقارات هي الأكثر تضررا.

ويسود الحذر الأسواق العالمية في الوقت الذي من المتوقع أن يواصل فيه الرئيس الأميركي جو بايدن محادثاته مع زعماء الكونغرس في وقت لاحق هذا الأسبوع حول رفع سقف الدين العام بينما تعهد رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بتجنب التخلف عن السداد.

وقال كريس بوشامب محلل الأسواق لدى (آي.جي جروب) "ما زال أمامنا وقت على الموعد النهائي وهناك آمال بإمكانية التوصل لاتفاق بشكل ما خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف "سيؤثر ذلك على الأسواق الأميركية أولا ثم ستحذو الأسواق الأوروبية حذوها وهذا ما نتوقعه للنصف الثاني من مايو. ليس شهرا جيدا للأسهم على الإطلاق".

وتراجع سهم كوميرتس بنك الألماني 3.8 بالمئة اليوم الأربعاء بعدما جاء تقديره لصافي الدخل من الفوائد للعام بأكمله دون توقعات المحللين.

وارتفع سهم مجموعة (يو.بي.إس) 1.1 بالمئة بعدما قال البنك السويسري إنه يتوقع أضرارا مالية قدرها 17 مليار دولار من استحواذه على بنك كريدي سويس لكنه توقع أيضا تحقيق مكاسب استثنائية قدرها 34.8 مليار دولار.