وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، الأربعاء، إن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 0.92 بالمئة من 500.5 مليار درهم خلال يناير الماضي إلى 505.11 مليار درهم في نهاية فبراير 2023، بزيادة تعادل 4.6 مليار درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 6.25 بالمئة مقابل 475.39 مليار درهم خلال فبراير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 29.7 مليار درهم خلال 12 شهرا.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الإماراتي الارتفاع الشهري في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 2.3 بالمئة إلى 146.9 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، مقابل نحو 143.64 مليار درهم في يناير 2023.

وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 309.9 مليار درهم مع نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4.15 بالمئة مقارنة بنحو 297.55 مليار درهم في فبراير 2022، وبانخفاض على أساس سنوي بنحو 1.4 بالمئة مقابل 314.37 مليار درهم في يناير 2023.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 48.31 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بارتفاع على أساس شهري بنسبة 13.7 بالمئة مقابل 42.5 مليار درهم خلال يناير 2023، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 22 بالمئة مقابل 39.58 مليار درهم في فبراير 2022.