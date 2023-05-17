وتجاوز حجم دفتر الأوامر 3.75 مليار دولار قبل الطرح مما سمح لشركة نوجا القابضة بعرض عائد يبلغ 6.625 بالمئة مقارنة بعائد استرشادي أولي نسبته 7.25 بالمئة، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الشركة يوم الاثنين إنها ستعقد اجتماعات مع المستثمرين قبل إصدار جديد محتمل للصكوك في إطار برنامج قيمته ثلاثة مليارات دولار، لكنها أطلقت أيضا عرضا لإعادة شراء سندات حالية وربطت بينه وبين الإصدار الجديد.

والشركة مملوكة بالكامل للحكومة البحرينية المصنفة عند ‭B+‬‬ من جانب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. ووفقا لعرض تقديمي للمستثمرين حققت نوجا القابضة أرباحا صافية قدرها 1.06 مليار دولار في العام الماضي، ارتفاعا من 466 مليون دولار في 2021 وفي أعقاب خسارة صافية تبلغ 130 مليون دولار في 2020.

وعينت الشركة بنك إيه.بي.سي وسيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك البحرين الوطني مديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين.