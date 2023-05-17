وصرح فيصل قمحية الرئيس التنفيذي للشركة لوكالة رويترز بأن أمنية منذ حصولها على الترخيص في وقت سابق من هذا العام، دخلت في شراكة مع إريكسون في المرحلة الأولى من طرح الخدمة من خلال إنشاء البنية التحتية وتحديث الشبكة الحالية للجيل الرابع.

وتعتزم الشركة استثمار 300 مليون دولار إضافية على مدى السنوات الأربع المقبلة لتوسيع الشبكة حتى تشمل تغطيتها نصف سكان البلاد.

ويقدر خبراء قيمة سوق خدمات الاتصالات في الأردن بما يصل إلى 1.2 مليار دولار. والشركتان الأخريان هما مجموعة زين ومقرها الكويت وأورانج الأردن.

قال مسؤولون إن الحكومة منحت المشغلين الرئيسيين الثلاثة تراخيص الجيل الخامس في صفقة بنحو 100 مليون دولار.

وتملك مجموعة بيون للاتصالات ومقرها البحرين معظم الأسهم في شركة أمنية. وتملك بيون أيضا شركة بتلكو البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية.

وكانت بتلكو قد استثمرت بالفعل نحو 700 مليون دولار منذ استحواذها على أمنية. وقال قمحية إن التقييم السوقي للشركة الأردنية من المتوقع أن يتجاوز مليار دولار في غضون أربع سنوات.

وأضاف قمحية أن أمنية لديها نحو 1.4 مليون مشترك لتستأثر بنسبة 30 بالمئة من سوق الهواتف المحمولة و42 بالمئة من سوق الخدمات واسعة النطاق.

وقال قمحية إن طرح شبكة الجيل الخامس يسمح لشركة أمنية بالتفوق على منافسيها في سوق مخترقة بنحو 100 بالمئة وبلغت خدمات الجيل الرابع فيها حد التشبع.

وقال أحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة إن تدشين خدمات الجيل الخامس سيجلب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية ويعزز دور الأردن كمركز إقليمي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.