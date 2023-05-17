وقالت أوراسكوم كونستراكشون، المدرجة في بورصتي دبي ومصر، في بيان، إن حصتها من هذه الصفقة تبلغ 1.8 مليار جنيه (58 مليون دولار) قبل الضريبة.

وأشارت إلى أن هذا البيع تم بعد قيام شركة "سيكا" بالاستحواذ على كامل مجموعة MBCC والتي تم الإعلان عنها 2 مايو الجاري.

وقبل تنفيذ الصفقة التي أعلنتها أوراسكوم كونستراكشون، كانت "سيكا" تمتلك نسبة قدرها 50 بالمئة من أسهم الشركات المباعة بعد استحواذها على مجموعة MBCC، فيما كانت الشركة المتحدة القابضة تمتلك نسبة الـ50 بالمئة المتبقية.

وجدير بالذكر أن أوراسكوم كونستراكشون تمتلك 56.5 بالمئة من رأس مال الشركة المتحدة القابضة.

وبحسب البيان فإن الشركات المباعة تمثل مصنعين لإنتاج مواد كيماويات مواد البناء المتخصصة في مصر والجزائر.

وقالت أوراسكوم كونستراكشون في البيان إن الصفقة تعتبر جزءا من استراتيجيتها لتوجيه استثماراتها في المجالات الأسرع نموا مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية مع التركيز على عوائد طويلة الأجل للمساهمين.

يذكر أن أوراسكوم كونستراكشون هي شركة مقاولات عالمية، تابعة لعائلة ساويرس المصرية، ومقرها دبي، تعمل في مجال الهندسة والإنشاءات وتركز على مشروعات البنية التحتية والمشروعات التجارية ولديها أعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة.