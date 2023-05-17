وأعلنت مجموعة "كومرتسبنك"، الأربعاء، أنها حققت أرباحا صافية قدرها 580 مليون يورو (630 مليون دولار)، بالمقارنة مع 298 مليون يورو (322.6 مليون دولار) بنفس الفترة قبل عام.

وحول أداء المجموعة، قال الرئيس التنفيذي لـ "كومرتسبنك"، مانفريد كنوف، في بيان الأربعاء، إن بداية عام 2023 كانت "جيدة للغاية"، مشيرا إلى استمرار النتائج الجيدة بسبب ارتفاع معدلات الفائدة في الاتحاد الأوروبي.

وذكر البنك في بيانه أنه استفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، إذ زاد المركزي الأوروبي من معدلات الفائدة في الأشهر الأخيرة لمكافحة التضخم.

وفي مطلع الشهر الجاري، رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 3.75 بالمئة، بما يتفق مع التوقعات، في زيادة هي السابعة على التوالي منذ العام الماضي، بهدف السيطرة على التضخم.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يخفف فيها المركزي الأوروبي وتيرة زيادة الفائدة.

وفي 10 من شهر مايو الجاري، أظهرت بيانات اقتصادية تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين المنسق في ألمانيا إلى 7.6 بالمئة على أساس سنوي في أبريل مقارنة بـ 7.8 بالمئة لشهر مارس، وذلك حسب بيانات مكتب الاحصاءات الاتحادي الألماني.

كما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين المنسق الشهري بشكل قوي إلى 0.6 بالمئة، مقارنة بارتفاع بنسبة 1.1 بالمئة في مارس.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلكين المنسق، بيانات التضخم بشكل منسق مع دول الاتحاد الأوروبي.

وذكرت مجموعة "كومرتسبنك" أن إيرادات الربع الأول قد تراجعت إلى ما يقل قليلا عن 2.7 مليار يورو (2.9 مليار دولار)، مقابل 2.8 مليار يورو (نحو 3 مليارات دولار) قبل عام.