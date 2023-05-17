وبعد الاجتماع الذي عقد الثلاثاء، بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفين مكارثي، قال الرئيس الأميركي إن الاجتماع كان جيدا ومثمرا بشأن رفع سقف الدين الأميركي، لكنه أكد أيضا أنه "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".

وعبر عن ثقته في أن المفاوضين سيواصلون إحراز تقدم في تجنب التخلف عن السداد. وقال إن الجمهوريين يرفضون بحث زيادة الضرائب.

أداء السوق

وبحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 بالمئة، وتصدرت شركات الخدمات المالية والعقارات الخسائر.

وتراجع سهم "يورونكست" 4.2 بالمئة بعدما أعلنت شركة تشغيل أسواق المال انخفاض إيراداتها وأرباحها في الربع الأول من العام، كما تراجع سهم مجموعة بورصة لندن 4.2 بالمئة، بعدما باع كونسورتيوم من المستثمرين، منهم شركة المدفوعات الأميركية بلاكستون وتومسون رويترز، أسهما بقيمة تبلغ نحو 2.7 مليار جنيه إسترليني (3.41 مليار دولار).

وانخفض سهم "كومرتس بنك" الألماني 3.7 بالمئة على الرغم من ارتفاع صافي أرباحه إلى ضعفيها في الربع الأول من العام.

واستقر سهم "يو.بي.إس غروب" بعدما أعلن البنك السويسري أنه يتوقع تكبد خسارة مالية بنحو 17 مليار دولار جراء الاستحواذ على كريدي سويس.

لكن سهم "ساب الألمانية" صعد 1.6 بالمئة، بعدما رفعت الشركة المتخصصة في البرمجيات توقعاتها لأرباح 2025 بالكامل، كما أعلنت عن إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى خمسة مليارات يورو.

وارتفع سهم "سيمنس" الألمانية 2.7 بالمئة بعد رفع الشركة المتخصصة في الهندسة والتكنولوجيا توقعاتها لمبيعات وأرباح العام بأكمله.