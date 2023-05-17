تحركات الأسهم

أنهى المؤشر نيكي تعاملات اليوم مرتفعا بنسبة 0.84 بالمئة عند 30093.59 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى عند 30115.32 نقطة في جلسة بعد الظهر.

وارتفع المؤشر بنحو 0.73 بالمئة و0.9 بالمئة في كل من الجلسات الأربع الماضية، في سلسلة متتالية تزامنت مع موسم تقارير أرباح.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فكان أداؤه معتدلا، وأغلق مرتفعا بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2133.61 نقطة.

ولكنه بلغ مجددا أعلى مستوياته في 33 عاما والتي سجلها الثلاثاء عندما صعد إلى 2136.39 نقطة في بداية التعاملات بعد الظهر.

واختُتم موسم الأرباح المحلية إلى حد كبير الاثنين وتخللته سلسلة من النتائج القوية والعديد من عمليات إعادة شراء الأسهم خلال الأسبوع.

وخلال تداولات الثلاثاء، عزز المؤشر نيكي مكاسبه وارتفع 0.73 بالمئة إلى 29842.99 نقطة، مسجلا أعلى مستوى عند الإغلاق منذ نوفمبر 2021.