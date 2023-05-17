وقال التقرير المعني بالوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة "على الرغم من هذا الارتفاع، مازال معدل النمو أقل بكثير من متوسط معدل النمو البالغ 3.1 بالمئة في العقدين السابقين للجائحة".

وجاءت توقعات الأمم المتحدة أقل من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي قال في وقت سابق من هذا العام، إن النمو العالمي سينخفض إلى 2.9 بالمئة في عام 2023 من 3.4 بالمئة في عام 2022، وسيرتفع قليلا في عام 2024 إلى 3.1 بالمئة.

وقالت الأمم المتحدة إن التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين تحسنت لكن "آفاق النمو تدهورت بالنسبة لكثير من البلدان النامية وسط تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكلفة التمويل الخارجي".

وقال تقرير الأمم المتحدة "من المتوقع أن تحقق البلدان الأقل تقدما نموا يبلغ 4.1 بالمئة عام 2023 و5.2 بالمئة عام 2024، وهو أقل بكثير من هدف النمو البالغ سبعة بالمئة الذي تحدد في خطة التنمية المستدامة لعام 2030".

وتوقع التقرير أن تسجل الولايات المتحدة نموا نسبته 1.1 بالمئة عام 2023 ارتفاعا من توقع قدره 0.4 بالمئة في يناير، والاتحاد الأوروبي نموا نسبته 0.9 بالمئة في 2023 ارتفاعا من 0.2 بالمئة والصين نموا قدره 5.3 بالمئة ارتفاعا من 4.8 بالمئة.