تمكن هذه الاتفاقية "دي إتش إل جلوبال فورواردينج" من اعتماد السكك الحديدية وسيلة نقل رئيسية لتوزيع البضائع في جميع أنحاء الإمارات؛ لأنها تربط بين أهم المراكز التجارية والصناعية في الدولة.

وستعمل الشركة الجديدة على تعزيز خدمات الشحن المستدام في الإمارات من خلال شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية.

وستسهم الاتفاقية في تعزيز حركة التجارة والخدمات اللوجستية في الدولة، إضافة إلى تولّي دور رئيسي لتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها ومسؤوليتها البيئية.

وستحقق هذه الاتفاقية الطموحة التي تمتد 20 عاماً جملة من الفوائد للشركات، إلى جانب تحسين الاستخدام الأمثل للوقت والموارد، وتقليل التكاليف وإدارة الأصول بكفاءة أعلى.

وستعزِّز الشراكة الخدمات اللوجستية الشاملة وخدمات سلسلة التوريد للعملاء. وستوفِّر خدمات "دي إتش إل" للشحن بالسكك الحديدية بديلاً صديقاً للبيئة وآمناً وموثوقاً به لنقل البضائع.

تعد السكك الحديدية من أكثر وسائل النقل استدامة، وتحرص شركة الاتحاد للقطارات على الإسهام في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، إذ سيؤدي الاعتماد على شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية لنقل البضائع إلى خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع النقل البري في الإمارات بنحو 21 بالمئة بحلول عام 2050، فكل رحلة بالقطار تغني عن تسيير 300 شاحنة على الطرقات.

وقال أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل جلوبال فورواردينج في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «تركز الإمارات بشكل متزايد على الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الخدمات اللوجستية، ويسرنا في "دي إتش إل جلوبال فورواردينج" المشاركة في دعم متطلبات القدرات الاستيعابية من خلال النقل بالسكك الحديدية، فنحن الشريك المناسب لدعم تطوير قطاع السكك الحديدية في الإمارات، بناء على خبرتنا التي تمتد عقوداً طويلة في توفير حلول النقل بالسكك الحديدية ونقل الحاويات وطرق الربط السريعة والآمنة وقليلة التكلفة، من خلال خدمات النقل المعززة بالحلول المتطورة».

من جهته، أكد جوتفريد إيمير، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات لخدمات الشحن، أهمية هذه الشراكة، وقال: «نرحب بانضمام "دي إتش إل جلوبال فورواردينج" شريكا رئيسيا لنا، ونحن نواصل مسيرتنا لتحقيق أهدافنا الطموحة لتطوير شبكة السكك الحديدية. يسرنا أيضا في الاتحاد للقطارات تقديم حلول نقل مستدامة، والاستمرار في تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة».

وتعد الشراكة بين الاتحاد للقطارات و«دي إتش إل جلوبال فورواردينج» إحدى أكبر اتفاقيات التعاون في قطاع النقل، وتبرز التزام الطرفين بدعم أجندة الاستدامة في الإمارات.