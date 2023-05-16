وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الثلاثاء، إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية نما واحدا بالمئة الشهر الماضي.

وجرى تعديل البيانات لشهر مارس لتظهر تراجع إنتاج المصانع بنسبة 0.8 بالمئة بدلا من 0.5 بالمئة كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو إنتاج المصانع 0.1 بالمئة.

وتراجع الإنتاج بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي في أبريل.

وقفز إنتاج السيارات 9.3 بالمئة الشهر الماضي، بعد هبوطه 1.9 بالمئة في مارس.

وباستبعاد قطاع السيارات، زاد الإنتاج الصناعي 0.4 بالمئة بعد انخفاضه 0.7 بالمئة في مارس.

ومن جهة أخرى، ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في شهر أبريل، ولكن الاتجاه الأساسي كان قويا، مما يشير إلى أن إنفاق المستهلكين سجل بداية قوية للربع الثاني متحديا التوقعات بحدوث ركود هذا العام.