وربما كانت الزيادة الأقل من المتوقع لمبيعات التجزئة الشهر الماضي، التي أعلنتها وزارة التجارة الأميركية، الثلاثاء، انعكاسا لارتفاع متوسط في مبيعات السيارات والذي قال بعض خبراء الاقتصاد إنه بسبب انخفاض الأسعار.

ونمت مبيعات شركات تصنيع السيارات في أبريل.

وقال سال جواتيري كبير خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة "بي.إم.أو كابيتال ماركتس" في تورونتو إن حدوث انكماش في الاستهلاك الشخصي الفعلي بالولايات المتحدة، يتطلب انخفاضات واضحة في الإنفاق خلال الشهرين المتبقيين من الربع الثاني.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 بالمئة الشهر الماضي، بينما جرى تعديل البيانات لشهر مارس بخفض طفيف لتظهر تراجع المبيعات بنسبة 0.7 بالمئة بدلا من 0.6 بالمئة كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو المبيعات 0.8 بالمئة.

وتضافر ارتفاع مبيعات التجزئة مع النمو قوي في الوظائف في أبريل ليشيرا إلى أن الاقتصاد يشهد تعافيا في الربيع بعد تباطؤ النشاط في شهري فبراير ومارس.

وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، تعافت مبيعات التجزئة 0.7 بالمئة الشهر الماضي.