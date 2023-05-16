وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الشركة لتنويع محفظتها الاستثمارية.

وتلتزم شركة "الصير مارين" بدفع النمو المستمر لمساهميها من خلال الاستثمارات في الشركات الرائدة والتي تمكن الشركة من تقديم قيمة عالية لمساهميها، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وعلق جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين قائلاً: "الصير مارين تبني محفظة استثمارية متنوعة للغاية، وأدنوك لديها سجل حافل وشبكة ممتازة وطويلة الأمد في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة العالمية. نحن على ثقة من أن هذا الاستثمار الأساسي في أدنوك للإمداد والخدمات سوف ينعكس إيجابًا على إستراتيجية نمو أعمالنا".

وتعد شركة الصير مارين سادس شركة تابعة لمجموعة "IHC" تُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2021.

وتمتلك الشركة مجموعة من الخدمات بما في ذلك الإدارة والتدريب، وبناء السفن، والناقلات، وبناء القوارب عالية التقنية، وتطوير الأنظمة التحكم الذاتي، والتصنيع.

وفي وقت مبكر من هذا العام، كشفت شركة الصير مارين النقاب عن "MEGA II" في أبوظبي، وهي طابعة بطول 36 متراً وأكبر طابعة ثلاثية الأبعاد في العالم.