وقالت شركة "أومنفست" إن الكونسورتيوم سيقدم عرضا بقيمة 185 بيسة (0.48 دولار) للسهم نقدا وهو ما يمثل علاوة بنسبة 28 بالمئة فوق متوسط سعر السوق للبنك لعام واحد والبالغ 144 بيسة.

وفي تفاصيل العرض، صنفت شركة "أومنفست" مساهمي البنك الأهلي بناء على مساهماتهم إلى 3 أصناف:

-مستثمرون استراتيجيون وهم من يملكون أكثر من 25 بالمئة من أسهم البنك، وسيحصل هؤلاء على سعر العرض الأساسي مضافا إليه 15 بيسة.

- كبار المستثمرين الماليين، وهم من يملكون مابين 10 إلى 25 بالمئة من أسهم البنك، وسيحصل هؤلاء على سعر العرض الأساسي مضافا إليه 7 بيسات.

- مستثمرون آخرون، وهم من يملكون أقل من 10 بالمئة من أسهم البنك، وسيحصل هؤلاء على سعر العرض الأساسي.

وسيتم تمويل صفقة الاستحواذ من مصادر التمويل الخاصة بأطراف التحالف، حسب بيان "أومنفست"، وقالت إن العرض خاضع لموافقات أعضاء مجلس الإدارة، والمساهمين، والجهات الرقابية.

وكان مجلس إدارة البنك الأهلي في عُمان قد رفض في إبريل الماضي، عرض اندماج من بنك ظفار ثاني أكبر بنك في السلطنة، دون ذكر أسباب لقرار المجلس.

يذكر أن البنك الأهلي قد تأسس عام 1998، وتم إدراجه في بورصة مسقط عام 2002. وبلغ صافي أرباح البنك لعام 2022 حوالي 33 مليون ريال عُماني (حوالي 86 مليون دولار)، بارتفاع 20 بالمئة عن عام 2021م إذ تم تحقيق 27.6 مليون ريال (72 مليون دولار).

ويعد البنك الأهلي المتحد وشركة الحصن للاستثمار أكبر مساهمين في البنك الأهلي، إذ تبلغ مساهمة البنك الأهلي المتحد وهي شركة تابعة لبيت التمويل الكويتي 35 بالمئة، مقابل 14.16 بالمئة لشركة الحصن.

وقام البنك الأهلي في العام الماضي بتوزيع 75 بيسة كأرباح نقدية، مقابل 5 بيسات لعام 2021.