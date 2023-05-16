وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو "غير المستثمرون، في الداخل والخارج، نظرتهم للأسهم اليابانية، إذ أصبحت توقعاتهم قوية بشكل عام، بينما تحاول الشركات تحسين مؤشرات أسهمها".

واقتفت أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بتصنيع الرقائق أثر مكاسب أسهم أشباه الموصلات الأميركية التي عززت أداء المؤشر ناسداك.

وأغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز جلسة الاثنين بمكاسب متواضعة بينما ارتفع المؤشر ناسداك 0.66 بالمئة.

أداء السوق

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا في بورصة طوكيو 0.58 بالمئة ليغلق عند 2127.18 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 1990.

كما وسع المؤشر نيكي مكاسبه وارتفع 0.73 بالمئة إلى 29842.99 نقطة، مسجلا أعلى مستوى عند الإغلاق منذ نوفمبر 2021.

وتصدر منتجو مستلزمات تصنيع الرقائق المكاسب في السوق اليابانية، إذ قفز سهم شركة "طوكيو إلكترون" 4.23 بالمئة وسهم "أدفانتست" لصناعة معدات اختبار الرقائق 5.52 بالمئة.

وصعد سهم "ريكروت هولدنجز" 3.46 ليدعم المؤشر توبكس حتى بعد أن أعلنت وكالة التوظيف عن انخفاض في أرباحها السنوية.

وارتفعت أسهم قطاع المرافق 1.46 لتتصدر المكاسب بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية، كما ارتفعت أسهم شركات الأدوية 1.28 بالمئة.