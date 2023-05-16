تفاصيل النطاق السعري لأسهم الطرح

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.99 درهم إلى 2.01 درهم للسهم الواحد، مما يشير الى قيمة أسهم تساوي 4.01 مليار دولار إلى 4.05 مليار دولار (حوالي 14.7 مليار درهم إلى 14.9 مليار درهم).

وتعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بيع 1.1 مليار سهماً عادياً، تمثل 15 بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، مع احتفاظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات ورهناً بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.

وفي حال بيع جميع الأسهم المعروضة، سيتراوح حجم الطرح من حوالي 601 مليون دولار إلى 607 مليون دولار (ما يعادل 2.21 مليار درهم الى 2.23 مليار درهم).

ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الخميس 25 مايو 2023.

عملية الاكتتاب

تم الإعلان رسمياً في 10 مايو 2023، بأن عملية الاكتتاب مفتوحة للمكتتبين التاليين:

(1) الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات إلى: (أ) الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات، و(ب) موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات، و(ج) الموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها (يُشار إليه باسم "الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات").

(2) للمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ("الطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين").

تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام اليوم، الثلاثاء 16 مايو 2023، وستستمر حتى يوم الثلاثاء 23 مايو 2023 للطرح الخاص بالأفراد في الإمارات.

تبدأ فترة البناء السعري للطرح اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 وتستمر حتى الأربعاء 24 مايو 2023 للطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين.

ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، رهناً بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج.

وسيتم إرسال إشعار التخصيص للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات يوم الثلاثاء 30 مايو 2023، مع استرداد مبالغ الاكتتاب الفائضة وإرسال خطابات التخصيص أيضاً اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 مايو 2023.

تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسئولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كالمستشار المالي المستقل للشركة.

تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي كمديري الاكتتاب المشتركين ومدراء السجل المشتركين.

تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، وأرقام كابيتال المحدودة، وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات)، والدولية للأوراق المالية، وسوسيتيه جنرال بصفة مدراء السجل المشتركين.

تم تعيين بنك أبوظبي الأول بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الماريه المحلي، بصفة بنوك تلقي الاكتتاب.

لا يتحمل بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود ولا أي من الشركات التابعة له مسؤولية المشاركة في أو تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات للأشخاص الطبيعيين.

المستثمرون الأساسيون

في 15 مايو 2023، أبرم المساهم البائع "أدنوك" و"أدنوك للإمداد والخدمات" اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من المستثمرين الأساسيين ("المستثمرون الأساسيون")، والذين يتضمنون شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية. وشركة الجرافات البحرية الوطنية. والفا أوريكس ليميتد (المملوكة مطلقا من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة) وصندوق أبوظبي للتقاعد، والذين التزموا أن يكتتبوا في اسهم في الطرح قيمتها تساوي 70 مليون دولار؛ 30 مليون دولار؛ 40 مليون دولار؛ و40 مليون دولار، على التوالي.

وبموجب اتفاقيات الاستثمارات الأساسية يلتزم المستثمرون بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المحترفين بسعر الطرح النهائي.

وقد التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 180 مليون دولار في الاكتتاب العام، رهناً بسعر الطرح النهائي واستناداً إلى حجم الطرح الحالي، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها اثنا عشر شهراً بعد قبول الإدراج

وفيما يلي أهم ما جاء في البيان: