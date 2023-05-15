وقالت المفوضية الأوروبية إن "مايكروسوفت" عرضت صفقات ترخيص مجانية لمدة 10 سنوات للمستهلكين الأوروبيين، وخدمات بث الألعاب السحابية لبث ألعاب أكتيفيجن على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التحكم".

وترى هيئة مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي أن "الالتزامات التي قدمتها مايكروسوفت تعالج بشكل كامل مخاوف المنافسة التي حددتها المفوضية وتمثل تحسناً كبيراً للألعاب السحابية مقارنة بالوضع الحالي".

وصرّح مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية للصحفيين، الاثنين، بأن "هذه الخطوة ستزيد المنافسة في السوق، وتسمح لمنصات البث، التي لم يكن لديها وصول إلى ألعاب أكتيفيجن، بالحصول عليها الآن".

وكانت أكبر جهة تنظيمية للمنافسة في بريطانيا قد منعت صفقة الاستحواذ على "أكتيفجن بليزارد"، بعد اعترض بعض منافسي "مايكروسوفت" على الصفقة، خوفاً من أنها قد تمنح عملاق البرمجيات الأميركي، قبضة محكمة على سوق الألعاب الذي تبلغ قيمته 200 مليار دولار، وكان من دواعي القلق بشكل خاص احتمال قيام مايكروسوفت بإيقاف إصدار لعبة "Call of Duty" الشهيرة من "أكتيفجن" على بعض المنصات.

وأعربت شركة "سوني"، على وجه الخصوص عن قلقها بشأن الصفقة، إذ يخشى عملاق الألعاب الياباني من أن تجعل "مايكروسوفت" من لعبة "Call of Duty" حصرية لأجهزة "Xbox" الخاصة بها على المدى الطويل.

وعلى الرغم من موافقة الاتحاد الأوروبي، فإن "مايكروسوفت" لا تزال تواجه مهمة صعبة، تتمثل في إقناع الهيئات التنظيمية الأخرى، بما في ذلك لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، بأن الاستحواذ على "أكتيفيجن" لن يضر بالمنافسة.