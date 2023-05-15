وتترقب الأسواق اجتماعًا بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، وعدد من أعضاء الكونغرس الثلاثاء، للتوصل لاتفاق بشأن رفع سقف الدين قبل بداية شهر يونيو المقبل.

وكان الرئيس الأميركي قد أعرب عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين وتجنب التخلف عن السداد، وأكد أنه تلقى تحديثا حول كيفية سير المحادثات بين مسؤولي الإدارة ونظرائهم في الكونغرس.

وأضاف: "ما زلت متفائلا لأنني متفائل بطبعي"، وعبر عن اعتقاده بأن هناك رغبة لدى الجانبين في التوصل إلى اتفاق.

وقال: "أعتقد أننا سنكون قادرين على تحقيق ذلك".

أداء المؤشرات

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند الافتتاح 20.59 نقطة أو ما يعادل 0.06 بالمئة إلى 33321.21 نقطة، وكذلك المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 2.57 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 4126.65 نقطة، كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 16.42 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 12301.17 نقطة.