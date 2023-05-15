وقالت المسؤولة، أولها تروفيمتسيفا، في إفادة صحفية إن أوكرانيا تتلقى إشارات متضاربة حول مستقبل الاتفاق الذي جرى مناقشة تمديده خلال محادثات في تركيا الأسبوع الماضي.

وحوصرت الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية خلال العام الماضي، ولكن سُمح بالوصول إلى ثلاثة منها في يوليو بموجب اتفاق بين موسكو وكييف توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.

وقالت تروفيمتسيفا: "لم يتغير الموقف الإجمالي كثيرا بعد المحادثات، ونتلقى معلومات متضاربة تماما حول اتفاق الحبوب واحتمال استمراره".

وهددت موسكو بإنهاء مشاركتها في الاتفاق يوم 18 مايو ما لم يتم الاستجابة لقائمة من الطلبات لإزالة العوائق أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وقالت تروفيمتسيفا: "هذا الإنهاء وخروج روسيا من مبادرة الحبوب وارد، لكن ذلك سيعني للجميع وللجانب الروسي بشكل أساسي تصعيد الموقف وسيعقدون على أنفسهم موقفهم في أي مفاوضات مستقبلية".

وأضافت أن أوكرانيا صدرت 2.5 مليون طن من السلع الزراعية في أبريل على الرغم من تراجع استخدام ممر تصدير الحبوب.