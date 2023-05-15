فقد تعرض مؤشر BIST 100 للتراجع بأكثر من 6 بالمئة بحلول الساعة 6:54 بتوقيت غرينيتش، ليتم تعليق التداولات لبعض الوقت، ويعتبر هذا التراجع الأكبر منذ بداية فبراير.

وجاء التراجع بقيادة قطاع البنوك الذي قارب 10 بالمئة، كما دفعت أسهم "كوش هولدنغ" و"بي أي إم" و"تورباس" المؤشر الرئيسي للتراجع بشكل قوي.

الليرة التركية

الليرة التركية كانت هي الأخرى في المنطقة الحمراء، فقد تراجعت إلى أدنى مستوى لها في شهرين إلى 19.70 مقابل الدولار قبل أن تعوض بعض خسائرها وتصل إلى 19.65 لتتجه نحو تسجيل أسوأ جلسة لها منذ أوائل نوفمبر.

ولم يكن ذلك بعيدا عن مستوى 19.80 الذي سجلته العملة بعد الزلزال الدامي الذي ضرب البلاد في أوائل مارس.

تطورات الانتخابات

وتتجه الأمور في الانتخابات الرئاسية التركية نحو جولة ثانية للحسم بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه كيليجدار أوغلو.

وبعد فرز 99.96 في المئة من أصوات الناخبين، حصل أردوغان على نسبة 49.25 في المئة، بينما حصل منافسه على 45.06 في المئة، وفق وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.