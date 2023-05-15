وقالت الشركة في بيان إن الأداء القوي في هذا الربع السنوي جاء مدفوعاً بعوائد قوية ومستقرّة من أعمالها المتعاقد عليها طويلة الأجل في قطاع المرافق، إضافة إلى العوائد المتحققة لمرة واحدة والناتجة عن استحواذ "طاقة" على حصة 5 بالمئة من الأسهم في "أدنوك للغاز".

وأوضح البيان، أن المجموعة حققت إيرادات بقيمة 13.1 مليار درهم (حوالي 3.6 مليار دولار)، بزيادة قدرها 6 بالمئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وأرجعت الشركة هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع تعرفة التوريد بالجملة والتعرفة المتعلقة باستخدام شبكة النقل ضمن قطاع النقل والتوزيع.

كما بلغ صافي الدخل (حصة "طاقة") 11.6 مليار درهم (حوالي 3.2 مليار دولار)، بزيادة قدرها 9.6 مليار درهم، ونتجت هذه الزيادة بشكل أساسي عن المكاسب المتحققة لمرّة واحدة نتيجة للاستحواذ على حصة 5 بالمئة من أسهم "أدنوك للغاز"، والتي قابلها جزئياً احتساب ضرائب مؤجلة لمرة واحدة بقيمة 1.2 مليار درهم تتعلق بضريبة الدخل على الشركات التي فُرضت في دولة الإمارات العربية المتحدة وستُطبَّق ابتداءً من 01 يناير 2024. وقد بلغ صافي الدخل من دون احتساب هذه البنود المسجلة لمرة واحدة 1.9 مليار درهم، مقارب لنفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يلي أبرز النتائج المالية في الربع الأول من العام 2023:

بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 5.3 مليار دره، بانخفاض قدره 5 بالمئة.

بلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 1.1 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 26 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

بلغت التدفقات النقديّة الحرّة 4.3 مليار درهم، بارتفاع قدره 31 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالرغم من ارتفاع النفقات الرأسمالية.

بلغ إجمالي الدين 59.8 مليار درهم، منخفضاً من 61.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي، 2022 مما ساهم في مواصلة التحسن في مقاييس الائتمان للمجموعة.

أبرز الإنجازات الاستراتيجية في الربع الأول من العام 2023:

محطة "المرفأ 2" لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي: وقعت "طاقة" وشركة "إنجي" اتفاقية شراء المياه مع شركة "مياه وكهرباء الإمارات" لإنشاء محطة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بقدرة 120 مليون جالون مياه يومياً في أبوظبي، ويُتوقع إنجاز صفقة تمويل هذه المحطة في المستقبل القريب.

محطة "الطويلة بي" المستقلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه: أعلنت "طاقة" عن استحواذها على حصة إضافية نسبتها 10 بالمئة في محطة "الطويلة بي" المستقلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في أبوظبي، فضلاً عن استحواذها على حصّة 25 بالمئة في الشركة المسؤولة عن أعمال التشغيل والصيانة في هذه المحطة.

خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري في عام 2022: أصدرت "طاقة" تقريرها الثالث للاستدامة، الذي أعلنت فيه تخفيضها لانبعاثات غازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري بنسبة 8 بالمئة في عام 2022، مما يعزّز مسيرة الشركة نحو تحقيق أهدافها لعام 2030.

سياسة جديدة لتوزيع الأرباح النقدية للأعوام من 2023 – 2025: بعد القرار الاستراتيجي بالإبقاء على أعمال "طاقة" في قطاع النفط والغاز، وافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عُقد في شهر مارس الماضي على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح النقدية للأعوام من 2023 – 2025 بحيث تتضمن التوزيعات أرباحاً ثابتة وأرباحاً متغيرة. وبموجب هذه السياسة الجديدة، سيجري توزيع الأرباح النقدية الثابتة على أساس ربع سنوي وبقيمة 3.25 فلس لكلّ سهم في عام 2023، و3.50 فلس لكلّ سهم في عام 2024، و3.75 فلس لكلّ سهم في عام 2025. أما الأرباح النقدية المتغيّرة، فسيتم توزيعها مرة واحدة سنوياً وسيجري تقديرها وفقاً لنسبة محددة من صافي الربح السنوي لأعمال المجموعة في قطاع النفط والغاز.

حصة 5 بالمئة من الأسهم في "أدنوك للغاز": ترتبط "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بشراكة استراتيجية ممتدة رسختها الشركتان عبر إبرام عددٍ من الصفقات، وكان أبرزها مؤخراً المشاركة (إلى جانب شركة مبادلة للاستثمار) في مُلكية الحصص في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، إضافة إلى مشروع إزالة الكربون من عمليات "أدنوك" البحرية، الذي تبلغ قيمته 3.8 مليار دولار. وانطلاقاً من هذه الشراكة الراسخة، حصلت "طاقة" من "أدنوك" على حصة 5 بالمئة من إجمالي رأس المال المُصدر لشركة "أدنوك للغاز"، دون أيّ مقابل نقدي لهذه الحصة. وقد تم إدراج "أدنوك للغاز" في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول من العام 2023، وتعتبر هذه الحصة أصولاً مالية قيِّمة بالنسبة لـ "طاقة". وفضلاً عن ذلك، يُتوقع أن يزداد صافي الدخل في "طاقة" مستفيداً من الأرباح التي ستوزعها "أدنوك للغاز". فحسب السياسة المعلنة لتوزيع الأرباح لدى "أدنوك للغاز"، تتوقّع "طاقة" الحصول على أرباح بقيمة 298 مليون درهم إماراتي في العام 2023، لتزداد إلى 611 مليون درهم إماراتي في العام 2024.

التوسّع في البنية التحتية الداعمة لاستخدام المركبات الكهربائية بالتعاون مع "أدنوك للتوزيع": وافقت "طاقة" وشركة "أدنوك للتوزيع" على العمل سوية لإطلاق مشروع مشترك للتنقّل، أُطلق عليه إسم "E2GO"، لإنشاء وتشغيل البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي.

أبرز الإنجازات التشغيلية في الربع الأول من العام 2023:

بلغ معدل التوافر في شبكات نقل الكهرباء والمياه 98.1 بالمئة، بزيادة طفيفة مقارنة بنسبة 98 بالمئة المسجّلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ معدل التوافر التجاري في أعمال توليد الكهرباء حول العالم 98.8 بالمئة، مقارنة بنسبة 97.3 بالمئة المسجّلة في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لمساهمة المحطات القائمة في دولة الإمارات تحديداً بتحقيق هذه الزيادة.

تراجع متوسط إنتاج النفط والغاز إلى 119.9 ألف برميل مكافئ نفطي يوميّاً، بانخفاض قدره 5.52 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التراجع الطبيعي في معدلات الإنتاج وإلى أعمال إيقاف التشغيل في بعض أصول المجموعة في المملكة المتحدة، والتي انتهى عمرها الإنتاجي.

وفي هذه المناسبة، قال جاسم ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): "أنهت مجموعة "طاقة" الربع الأول من العام 2023 بشكل إيجابي مع تحقيق زيادة كبيرة في دخلنا الصافي نتيجة لاستحواذنا على حصة في "أدنوك للغاز". وبغض النظر عن ذلك، حققت الشركة تقدّماً كبيراً في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو، إلى جانب تحقيق أداءٍ مالي ثابت. فمن ناحية النمو، بدأنا العام بزيادة حصّتنا في محطة "الطويلة بي" المستقلة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، كما استحوذنا على حصة في الشركة المسؤولة عن أعمال التشغيل والصيانة في هذه المحطة، مما عزز قدراتنا في مجال التشغيل والصيانة، وهو أحد مجالات النمو لأعمالنا. كما عقدنا شراكة مع شركة "إنجي" لإنشاء محطة "المرفأ 2" لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بقدرة 120 مليون جالون من المياه المُحلاة يومياً. وهذه خطوة إضافية هامة في جهودنا نحو الوفاء بتعهدنا بتوسيع محطاتنا العاملة بتقنية التناضح العكسي ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة. وإضافة لما سبق، أَقرّ مساهمو الشركة السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح النقدية للأعوام من 2023 – 2025، بحيث تتضمن أرباحاً ثابتة وأرباحاً متغيرة لضمان توفير عائدات جاذبة للمساهمين، وبما يتوافق مع نموذج عملنا المتطوّر باستمرار."

وكان مجلس إدارة "طاقة" قد وافق على النتائج المالية للربع الأول من العام 2023، وأعلن عن الدفعة الأولى من الأرباح النقدية المرحلية بقيمة 0.65 فلس للسهم (بإجمالي 731 مليون درهم إماراتي تقريباً) حسب السياسة الجديدة للشركة لتوزيع الأرباح.

وإضافة إلى الإنجازات التي حققتها "طاقة" خلال الربع الأول من العام 2023، أكملت الشركة مؤخراً طرح شريحتين من السندات غير المضمونة من الدرجة الأولى، واحدة بقيمة 0.5 مليار دولار أمريكي لخمس سنوات، والأخرى بقيمة 1.0 مليار دولار لعشر سنوات.

وقد شهد الإصدار الناجح لهذه السندات اكتتاباً مضاعفاً بمعدل 10 مرّات، في ظلّ إقبالٍ من المستثمرين الدوليين. وتضمن هذا الإصدار أول سندات خضراء تصدرها "طاقة"، وجاء ذلك بعد إعلان الشركة عن إطار عملها للتمويل الأخضر، الذي ستطبقه عند إصدار السندات أو الصكوك، أو القروض أوغيرها من أدوات الدين الخضراء. ووفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر، ستوظف الشركة التمويل المتحقّق من هذه الأدوات في مشاريع خضراء.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة استضافت مؤخراً، النسخة الثانية الناجحة من المؤتمر العالمي للمرافق في أبوظبي، والذي استقطب نخبة من أبرز الشخصيات الفاعلة في قطاع المرافق العالمي، بما في ذلك وزراء من أكثر من 20 دولة حول العالم.