وحافظت أدنوك للتوزيع على ميزانية عمومية قوية خلال الربع الأول من العام، حيث بلغ التدفق النقدي الحر 1.04 مليار درهم (280 مليون دولار).

وشهدت أدنوك للتوزيع زيادة بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي في إجمالي كميات الوقود المباعة في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2023، مدفوعةً بتواصل الانتعاش الاقتصادي وتوسّع شبكة محطات الشركة في جميع أنحاء الدولة، بحسب بيان الشركة.

وأظهر البيان أن إجمالي كميات مبيعات وقود التجزئة – والتي تمثل حوالي 65 بالمئة من إجمالي كميات الوقود المباعة – قد ارتفع بنسبة 5.5 بالمئة على أساس سنوي.

وبالإضافة إلى ذلك، شهدت كميات مبيعات وقود الشركات نمواً قوياً بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، مدفوعة بشكل رئيسي بجهود الشركة لتعزيز محفظة أعمالها التجارية من خلال برامج تطوير الأعمال وإدارة علاقات العملاء.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "لقد ركّزت جهودنا خلال الربع الأول من عام 2023 على تحسين عملياتنا على نطاق شبكتنا محليًّا ودوليًّا مع ضمان أن فرقنا العابرة للحدود مجهزة تجهيزاً جيداً للحفاظ على وتيرة نمونا في عام 2023 وما يليه. كما حافظنا في نفس الوقت على توليد تدفقات نقدية قوية، وعززنا مركزنا المالي من أجل تحقيق قيمة إضافية للمساهمين من خلال التخصيص الفعال لرأس المال".

وأضاف اللمكي: "نعمل على تعزيز نمو أعمالنا محلياً ودولياً من خلال استكشاف فرص الاندماج والاستحواذ ذات القيمة التراكمية، مع الأخذ في الاعتبار الربحية وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات لتكون من ضمن العوامل الرئيسية في عملية صنع القرار في الشركة.

واستمر نمو أعمال التجزئة غير المتعلّقة بالوقود خلال الربع الأول من عام 2023 حيث ارتفع عدد المعاملات المسجلة بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، كما زاد إجمالي ربح أعمال التجزئة غير المتعلّقة بالوقود بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي.

وواصلت أدنوك للتوزيع توسعة حضورها محلياً بافتتاح ست محطات خدمة جديدة خلال الربع الأول من العام، معززة بذلك مركزها الرائد على مستوى الدولة في قطاع توزيع الوقود حيث تدير 507 محطة خدمة في جميع أنحاء الدولة، وذلك كما في 31 مارس 2023. وتلتزم أدنوك للتوزيع بخططها الرامية إلى افتتاح 25-35 محطة جديدة خلال هذا العام.

كما عزّزت الشركة حضورها دوليًّا بإكمالها في فبراير 2023 صفقة الاستحواذ على حصة 50 بالمئة من أعمال شركة توتال إنرجيز للتسويق مصر، التي تُعد واحدة من أكبر أربع شركات بيع الوقود بالتجزئة في مصر.

وتشمل الشراكة محفظة أعمال متنوعة تضمّ 240 محطة بيع الوقود بالتجزئة وما يزيد عن 100 متجرٍ للبيع بالتجزئة وأكثر من 250 محطة تغيير زيت ومراكز غسيل السيارات وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم.

وقد نجحت شركة توتال إنرجيز للتسويق مصر في توسعة أعمالها الخاصة بوقود الطائرات من خلال الحصول على امتياز تزويد طائرات شركة الاتحاد للطيران بالوقود في القاهرة. وتخطط أدنوك للتوزيع لافتتاح أول محطة خدمة تحمل العلامة التجارية لها في القاهرة خلال الربع الثاني من عام 2023.

وخلال الربع الأول من عام 2023، استثمرت أدنوك للتوزيع ما مجموعه 158 مليون درهم من النفقات الرأسمالية العضوية، في الوقت الذي حافظت فيه على ميزانية عمومية قوية مع صافي دين إلى الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بمعدل1.06 مرة.

ويتوقع أن تواصل الشركة وتيرة نموها خلال عام 2023 حيث ترمي إلى تعزيز خططها للتوسّع من خلال استثمار ما بين 918 إلى 1,100 مليون درهم.

وتتوقع أدنوك للتوزيع استمرار زخم نمو كميات الوقود خلال عام 2023 فيما تواصل أيضًا جهودها في توسعة شبكة محطاتها، كما تعمل على تعزيز مساهمة قطاع أعمال التجزئة لغير الوقود.

وحققت الشركة وفرات إضافية في التكاليف التشغيلية بقيمة 33 مليون درهم خلال الربع الأول، وتسير بخطى ثابتة وفقاً لتوجهها نحو تحقيق وفرات إضافية في المصاريف التشغيلية على أساس مماثل بقيمة إجمالية تتجاوز 92 مليون درهم في عام 2023، وذلك من خلال إطلاق المبادرات الإدارية الرامية إلى تحسين الكفاءة التشغيلية لجميع قطاعات الشركة وترشيد الإنفاق.

وفي إطار سعيها لتعزيز استمرار أعمالها في مواكبة المستقبل، تستمر أدنوك للتوزيع في استكشاف فرص النمو المحتملة ومصادر جديدة للإيرادات، والتي يُتيحها التحوّل في قطاع الطاقة، بما في ذلك حلول التنقل الجديدة مثل شحن المركبات الكهربائية مع التركيز على مبادرات الاستدامة.

وعززت الشركة مكانتها بإطلاق خدمة "أدنوك فل آند غو"، لتصبح بذلك أول موزع وقود على مستوى المنطقة يطرح هذه التقنية المبتكرة في محطات الخدمة.

تستخدم هذه الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الرؤية الحاسوبية، بما في ذلك نماذج التعلم الآلي التي تُمكن الحاسوب من التعرف على المركبات والاستجابة على نحو يُضفي طابعاً شخصياً على تجربة التزويد بالوقود، مما يعزز مكانة أدنوك للتوزيع الرائدة على مستوى الدولة في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة.

كما يتضمن ذلك الشراكة التي أُعلن عنها مؤخراً مع شركة "طاقة"، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتأسيس "E2GO"، حيث يهدف هذا المشروع المشترك للتنقل إلى إنشاء وتشغيل البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي ومختلف أنحاء الدولة. وتدير الشركة حالياً 36 نقطة لشحن المركبات الكهربائية بقوة تتراوح بين 50 و180 كيلو واط.

وأعلنت أدنوك للتوزيع في شهر يناير عن خططها لخفض كثافة انبعاثاتها الكربونية بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030، وذلك من خلال التركيز على استدامة عملياتها اليومية، لتعزيز أعمالها وقدراتها التنافسية المستقبلية وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهميها.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت الشركة العديد من الإجراءات الملموسة للوفاء بالتزامها ومواكبة النقلة النوعية التي يشهدها قطاع الطاقة، بما في ذلك استكمال تحويل قرض حالي بقيمة 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) إلى قرض مرتبط بأهداف الاستدامة خلال الربع الأول من العام، مما يؤكد على التزام الشركة بتحقيق الاستدامة في عملياتها اليومية.

وأعلنت الشركة مؤخراً عن إبرام شراكة مع "إيمرج"، وهو مشروع مشترك بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ومجموعة "EDF"، لتركيب ألواح الطاقة الشمسية في محطات خدمة أدنوك للتوزيع في إمارة دبي، كجزء من توجّه الشركة لتركيب الألواح الشمسية بشكل تدريجي في محطات الشركة على مستوى دولة الإمارات لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل العمليات اليومية. وتظل أدنوك للتوزيع ملتزمة بتحقيق نمو مربح وعائدات مجزية للمساهمين.

وقد أتاحت النتائج القوية التي حقّقتها الشركة في عام 2022، إلى جانب النمو المتواصل، وضع سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد في شهر مارس 2023، تنص على توزيع أرباح بقيمة لا تقل عن 2.57 مليار درهم (20.57 فلس للسهم) لعام 2023 (مقارنة بنسبة لا تقل عن 75 بالمئة من الأرباح القابلة للتوزيع .وفقاً للسياسة السابقة).

ويقدّم ذلك عائد ربحي سنوي للسهم بنسبة 4.8 بالمئة (بناء على سعر السهم البالغ 4.30 درهم كما في 12 مايو 2023).

وتنص سياسة الشركة لتوزيعات الأرباح لما يلي ذلك من السنوات على توزيع ما لا يقل عن 75 بالمئة من الأرباح القابلة للتوزيع.

وقالت الشركة في بيانها أن سياسة توزيعات الأرباح تعكس الوضع المالي القوي للشركة والثقة في آفاق نموها وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة. وتظل أدنوك للتوزيع واثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاستراتيجية وتحقيق عائدات نقدية مستدامة لمساهميها.