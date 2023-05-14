وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن رأس المال سيكون بعد الزيادة موزعا على 4.861 مليار سهم نقديا بالقيمة الإسمية لكل سهم بواقع 100 فلس، ويحق لمجلس الإدارة أن يقرر زيادة رأس المال في حدود هذا المبلغ.

وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتحديد علاوة الإصدار وقيمتها لإضافتها للقيمة الاسمية للسهم، على أن يكون لمساهمي البنك حق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة النقدية، كل بنسبة حصته، وبعدها يجوز للمجلس تخصيص الفائض من هذه الزيادة لمساهمين حاليين أو جدد.

يذكر أن بنك الخليج تأسس عام 1960 وهو من البنوك الكبرى في الكويت بإجمالي موجودات 6.8 مليار دينار بنهاية مارس 2023، بحسب موقعه الإلكتروني.

وحقق البنك أرباحا صافية في الربع الأول من العام بنحو 17.3 مليون دينار كويتي بزيادة 15 بالمئة على أساس سنوي، مدعوما بزيادة معدلات الفائدة.