وقالت شركة التمويل غير المصرفي المستقلة، في بيان الأحد، إنها تعتزم بيع حصة 30 بالمئة، أي ما يعادل 21.4 مليون سهم، بنطاق سعري بين 13 ريالا سعوديا (3.47 دولار) و14.6 ريال للسهم، وهو ما يجعل حجم الطرح الإجمالي بين 278.6 مليون ريال (74.29 مليون دولار) و312.9 مليون ريال.

ومن المتوقع إعلان السعر النهائي للطرح يوم 21 مايو عقب الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات. ولم تكشف الشركة عن التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم.

وستستخدم الشركة صافي عوائد بيع الأسهم في تعزيز قاعدة رأسمالها ودعم النمو المستقبلي في أنشطة التمويل.

وتقدم شركة المرابحة المرنة التي تأسست عام 2012 خدمات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية.