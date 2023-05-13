وحضت الحكومة السويسرية "يو بي اس" على شراء منافسه مقابل 3.25 مليار دولار بعد مخاوف بشأن وضعه المالي في أعقاب انهيار ثلاثة مصارف أميركية في مارس، إضافة إلى سلسلة فضائح لاحقت "كريدي سويس" في السنوات الأخيرة.

وقال سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لـ"يو بي اس" الذي عاد للعمل مع أكبر مصارف سويسرا الشهر الماضي من أجل تولي عملية الاندماج، "من الواضح تماما أن هذا الوضع لم ينشأ في الأسابيع الستة الماضية، ولكن في الأعوام الستة أو السبعة الماضية".

ونقلت وكالة الأنباء السويسرية "آي تي أس" عن إرموتي قوله خلال منتدى للإعلام السويسري في لوسيرن إن "هذا التحقيق الشامل يجب أن يعود فترة طويلة إلى الوراء".

وأضاف أن المراجعة الكاملة لأسباب المشاكل في "كريدي سويس" أمر هام بسبب السرعة التي تم الاتفاق بها على شرائه.

وأشار إرموتي إلى أن "الكثير من الأمور التي تحصل الآن كانت ستستغرق عاما في ظروف عادية".

وهزت "كريدي سويس" سلسلة من الفضائح في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إفلاس شركة "غرينسيل" المالية البريطانية.

ووافق "يو بي سي" على شراء منافسه المحلي المتضرر "كريدي سويس" مدعوما ببعض الضمانات الحكومية السويسرية الضخمة.

وقال إرموتي إن عملية الاستحواذ ستنشئ مصرفا خارقا مسؤولا عن استثمارات بقيمة 5 تريليونات دولار، ملمحا أن عملية الاندماج قد تكتمل بحلول نهاية مايو.