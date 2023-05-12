وسيرتفع سعر الشراء من 130 إلى 140 دينارا (45.95 دولار) لكل 100 كيلوغرام.

وقال محمد رجايبية، وهو مسؤول كبير في الاتحاد التونسي للفلاحة، إن موسم حصاد الحبوب سيكون "كارثيا" إذ سينكمش حجم المحصول المتأثر بالجفاف إلى ما بين 200 ألف و250 ألف طن هذا العام من 750 ألف طن العام الماضي.

وسيعمق التراجع المتوقع في حجم محصول الحبوب من المصاعب المالية لتونس في ظل سعيها للاتفاق على حزمة إنقاذ دولية.

وتشهد المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس تعثرا في ظل تحفظات الرئيس سعيد على اتفاق مبدئي كان جرى التوصل إليه في وقت سابق من العام الماضي، بين الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن وممثلي الصندوق.

ودون قرض، تواجه تونس أزمة كاملة في ميزان المدفوعات، فبالرغم من أن معظم ديون البلاد داخلية، إلا أن هناك مدفوعات قروض خارجية مستحقة في وقت لاحق من العام، وقالت وكالات التصنيف الائتماني إن البلاد قد تتخلف عن السداد.