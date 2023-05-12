وأضاف الملياردير الأميركي الشهير أن المسؤولة التنفيذية الجديدة ستركز في مهامها بشكل أساسي على العمليات التجارية، بينما سيتولى ماسك بنفسه التركيز على تصميم المنتجات والتكنولوجيا الجديدة للشركة.

وقال ماسك إنه يتطلع للعمل مع ياكارينو لتحويل المنصة الاجتماعية الشهيرة إلى "إكس، تطبيق كل شيء".

وكان إيلون ماسك قد أعلن الخميس، أنه عثر على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وأنها ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع تقريبا.

وأضاف في تغريدة: "سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر"، غير أنه لم يذكر اسم المرشحة بالأمس.

وكان مستخدمون للموقع أيّدوا في ديسمبر، تنحّي ماسك عن رئاسة تويتر، وفق ما أظهرت نتائج استطلاع قام به ماسك وتعهد بالالتزام بنتيجته.