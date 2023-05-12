لكن الوزير أضاف أن العراق لم يتلق ردا من شركة "بوتاش" التركية بشأن طلب استئناف تدفق النفط بعد.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن ثلاثة مصادر، الخميس، إن العراق أرسل طلبا رسميا إلى تركيا لاستئناف ضخ صادرات النفط عبر خط أنابيب يمتد من إقليم كردستان العراق في شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي وذلك بعد إغلاق استمر لما يقرب من سبعة أسابيع.

وقال أحد المصادر الثلاثة ومصدر مستقل بقطاع النفط إن الطلب الذي أُرسل إلى شركة الطاقة الحكومية التركية "بوتاش" جاء بعدما وقع التجار الذين يشترون الخام من إقليم كردستان عقودا مع شركة تسويق النفط "سومو" التابعة للحكومة العراقية يومي الثلاثاء والأربعاء بعد مناقشات على مدار أسابيع.

مشكلة توقف الصادرات كانت قد دفعت شركات أجنبية عاملة في إقليم كردستان العراق لوقف إصدار توقعاتها حول الإنتاج، فقد ألغت شركة النفط النرويجية "دي.إن.أو" توقعاتها الخاصة بالإنتاج في الإقليم بعد الوقف للصادرات الذي حدث منذ مارس والذي أجبر الشركة على وقف الإنتاج.

وقالت الشركة النرويجية في بيان، "إلى أن يتم استئناف التصدير وانتظام المدفوعات لمبيعات النفط السابقة والجارية، لا تستطيع "دي.إن.أو" تقديم أي توقعات لإنتاج كردستان للعام بأكمله".

بدورها، ألغت "جينيل إنرجي"، توقعاتها للإنتاج في 2023، قائلة إنها لم تعد صالحة للإعلان في ظل إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا منذ مارس.

وقالت الشركة التي تركز أنشطتها على إقليم كردستان العراق إنها ستصدر توقعات جديدة بمجرد إعادة فتح خط الأنابيب وتأكيد خطط الاستثمار.