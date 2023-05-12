وفيما يتعلق ببيانات التضخم، ارتفعت أسعار المستهلكين في إسبانيا 4.1 بالمئة في الاثني عشر شهرا حتى أبريل، بينما زاد التضخم في فرنسا 6.9 بالمئة، ليأتي التضخم في كل منهما متماشيا مع تقديرات الخبراء.

أداء الأسهم

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0718 بتوقيت غرينتش، ويتجه لتحقيق نتائج إيجابية طفيفة للأسبوع ككل.

وقفزت أسهم مجموعة "ريتشمونت" للسلع الفاخرة 5.5 بالمئة، لمستوى قياسي مرتفع بدعم من نتائج فاقت التوقعات، بعدما عزز الطلب القوي من المستهلكين الصينيين على المجوهرات والساعات صافي الربح والمبيعات خلال الاثني عشر شهرا حتى مارس.

وزادت أسهم شركات أخرى للسلع الفاخرة مثل "كيرينج" و"إل.في.إم.إتش" بأكثر من واحد بالمئة.

وارتفعت أسهم شركة العقارات السويدية "إس.بي.بي"، المتعثرة التي هبطت أسهمها مؤخرا بسبب مخاوف تتعلق بالديون، 2.9 بالمئة بعد بيع أغلب أسهمها في شركة الإنشاءات "جيه.إم" مقابل 2.8 كرونة سويدية (275.8 مليون دولار)، كما ارتفعت أسهم "جيه.إم" 2.6 بالمئة.

وارتفعت أسهم بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي 0.3 بالمئة بعد تسجيل إيرادات فصلية أفضل من المتوقع.